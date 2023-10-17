Цифру озвучує уряд Сектору Газа, тобто фактично самі ж бойовики ХАМАСу.

Підконтрольне угрупованню ХАМАС Міністерство охорони здоров’я Палестини повідомило про загибель близько 3000 людей внаслідок ізраїльських ударів по сектору Газа. Крім того, як пише Times of Israel, отримали поранення ще понад 12 500 людей.

Тим часом Міністерство оборони Ізраїлю назвало імена ще трьох солдатів і резервістів, які загинули під час подій 7 жовтня. Таким чином, загальна кількість загиблих ізраїльських солдатів становить вже 301. Раніше повідомлялося, що загалом того дня від рук бойовиків загинули близько 1300 ізраїльтян та громадян третіх країн.

За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, станом на ранок вівторка в ізраїльських лікарнях досі залишаються 344 людини, які отримали поранення під час нападу ХАМАС 7 жовтня. Загалом у зв’язку з цими подіями до лікарень країни було доставлено 4229 поранених.

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Як писав УНІАН, заяви так званого Міністерства охорони здоров'я Палестини мають сумнівний рівень достовірності через те, що ця структура перебуває під повним контролем бойовиків ХАМАСу і у своїх заявах фактично є рупором антиізраїльської пропаганди.

Також ми розповідали, що засновник угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія, який є ідейним вдохновителем постійної війни проти Ізраїлю давно втік із зони конфлікту і насолоджується шикарним життям в Катарі. Завдяки підтримці місцевого монарха і багатству, накопиченому на посаді лідера ХАМАС, він живе з родиною в достатку і насолоджується привілеями, яких позбавлені жителі сектора Газа.

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