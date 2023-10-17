Завдяки підтримці Дохи і багатству, накопиченому на посаді лідера ХАМАС, Ісмаїл Ханія і його діти живуть в достатку і насолоджуються привілеями, яких позбавлені інші жителі сектора Газ.

Незабаром після початку жорстокої атаки Хамасу на Ізраїль 7 жовтня в Інтернеті з'явилося відео, на якій лідер терористичного угруповання Ісмаїл Ханія в своєму елегантному офісі в столиці Катару Досі спостерігає за кривавим наступом по каналу Al Jazeera і разом з групою інших представників Хамасу "висловлює подяку" за вбивство понад 1300 ізраїльтян, серед яких не менше тисячі мирних жителів.

Видання The Times of Israel пише, що багато палестинців вже багато років дорікають Ханії в тому, що він веде комфортне життя далеко від труднощів Гази в багатій нафтою монархії Перської затоки, яка надає притулок лідерам терористичного угруповання і міжнародно визнану платформу для поширення своєї пропаганди через телеканал Al Jazeera

До перемоги ХАМАСу на виборах у Палестині над ФАТХом у 2006 році Ханія не був помітним членом керівництва терористичної групи. Після перемоги на виборах його зірка зійшла

Відео дня

Він був призначений прем'єр-міністром Палестинської автономії в Секторі Гази, і його статки швидко зростали завдяки контролю над економікою Гази, і податкам, які вони стягували за імпорт з Єгипту. За даними видання Ynet, високопоставлені діячі ХАМАС, включаючи Ханію, стягували 20% податок з усіх товарів, що проходять через сектор

Один з високопоставлених чиновників ПА стверджує, що ринок контрабанди через Газу перетворив 1700 високопоставлених чиновників ХАМАС в мільйонерів, йдеться в повідомленні Al-Majalla.

У 2010 року Ханія витратив 4 мільйони доларів на ділянку землі на узбережжі Гази в районі табору біженців Шаті, де він виріс, і оформив його на ім'я свого зятя, повідомляє Rose al-Yusuf.

З того часу Ханія придбав кілька квартир, віл і будинків в Секторі Гази, зареєстрованих на імена 13 його дітей. Його статки різко контрастують з бідністю в Секторі Гази, де близько в половини населення не має роботи, а ВВП на душу населення в 2021 році становив близько 5600 доларів на рік, що робить автономію одним з найбідніших місць у світі.

Деякі експерти пояснюють низькі темпи економічного зростання ізраїльсько-єгипетської блокадою, що діє з 2007 року і накладає обмеження на ввезення і вивезення товарів з сектора. Ізраїль стверджує, що ці обмеження необхідні з міркувань безпеки, щоб запобігти озброєння ХАМАС і будівництво проходів на територію Ізраїлю. Також вважається, що в країні широко поширена корупція

Економіка Гази значною мірою залежить від іноземної допомоги, причому Катар очолює список донорів - за оцінками, за останнє десятиліття монархія Перської затоки виділила понад 1,5 мільярда доларів, хоча ці гроші були спрямовані не на розвиток економіки, а на виплату допомоги державним службовцям і бідним сім'ям.

Розрив між лідерами ХАМАС та жителями Гази не обмежується їхніми банківськими рахунками: керівництво терористичної групи та члени їхніх сімей, здається, можуть залишити анклав в облозі за бажанням, що мало хто з жителів Гази може зробити.

30 грудня 2022 року видання Elaph з посиланням на "обізнане палестинське джерело" повідомило, що син Ханії Мааз, відомий у Газі як Абу аль-Ікарат, або "батько нерухомості", отримав турецький паспорт, що дозволило йому безперешкодно покидати Газу, виїжджати за кордон та інвестувати в нерухомість у Туреччині.

Далі в статті стверджувалося, що Мааз та інші сини родини Ханії вживають алкоголь за кордоном і проводять час з іншими жінками, крім своїх дружин, у розкішних нічних клубах. Elaph також повідомив, що діти Ханії володіють електрогенерацією та продають електроенергію - рідкісний товар у регіоні, де постійно відчувається дефіцит електроенергії, тоді як вони самі отримують його безкоштовно.

У липні 2022 року в палестинських соціальних мережах був поширений документ, що містить офіційний список мандрівників, які отримали дозвіл на виїзд з гази через КПП Рафах. Серед них був син Ханії Хазем з дружиною та двома дітьми, які покинули Газу, щоб приєднатися до інших членів Сім'ї Ханії в Туреччині.

Викриття викликало в соціальних мережах кампанію проти керівництва ХАМАС під назвою "Наші руки чисті", що є рідкістю для сектора, де політичне інакомислення, як правило ,не допускається

За даними Близькосхідного інституту медіадосліджень (MEMRI), назва є алюзією на промову Ханії, виголошену ним у 2009 році з нагоди 22-ї річниці заснування ХАМАС, в якій він сказав: "Наші руки чисті. Ми не крадемо гроші, не володіємо нерухомістю і не будуємо вілли...".

Цього року ХАМАС провів у столиці Катару святковий іфтар - трапезу після закінчення добового посту Рамадан - для близько 30 дипломатів з арабських та ісламських держав, низки "дружніх неарабських країн", а також катарських міністрів і депутатів парламенту.

Захід, що висвітлювався на інтернет-платформах ХАМАС, проходив в дипломатичному клубі Дохи, що свідчить про високий статус ХАМАС в монархії Перської затоки. Серед учасників були посли Ірану, Туреччини, афганського режиму талібів, Росії, а також "радник з безпеки з великої європейської країни".

Війна проти Ізраїлю - головні новини

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Терористи розтрілювали і викрадали мирних жителів з прикордонних насленних пунктів.

Станом на 15 жовтня, число підтверджених жертв атаки ХАМАС досягло 1300 осіб, в тому числі громадяни Ізраїлю, США, України, Росії, Таїланду, Непалу, Франції, Китаю.

При цьому поранення отримали близько 3400 осіб, а в полоні опинилися близько 150-200 осіб, включаючи немовлят, дітей, жінок і літніх людей.

Ізраїль заявив про те, що має намір знищити ХАМАС в Секторі Гази. У зв'язку з чим територія піддалася бомбардуванням.

Вас також можуть зацікавити новини: