Крім того, у 13 років її видали заміж за 33-річного ґвалтівника, а також дівчина піддавалася сексуальному насильству з боку батька.

Щонайменше сім чоловіків заарештували в західній Індії після того, як 16-річна бездомна дівчина заявила про сотні випадків зґвалтування сотнями чоловіків.

Як розповіли в індійському комітеті із захисту дітей, потерпіла повідомила, що її зґвалтували 400 осіб, серед яких двоє поліцейських, пише CNN. Загалом дівчина змогла точно ідентифікувати принаймні 25 ймовірних злочинців.

Дівчину спіймали та змусили займатися секс-роботою, коли вона жебракувала на автобусній зупинці. Вона також розповіла, що у 13 років її видали заміж за 33-річного чоловіка, який її зґвалтував. Крім того, дівчина піддавалася сексуальному насильству з боку батька. Усе це зрештою й змусило її піти з дому та оселитися на автобусній зупинці.

Місцева захисниця прав жінок Йогіта Бхаяна назвала все, що трапилося, "найтрагічнішим випадком зґвалтування в історії".

"Цю дівчину катували кожного божого дня. Ми хочемо суворого покарання для всіх винних", - зазначила активістка.

У поліції висунуті проти правоохоронців звинувачення не коментують. Там повідомили, що зареєстрували справи проти восьми чоловіків, зокрема, одного неповнолітнього.

Читайте такожНа Волині нападник зґвалтував дівчину після гінекологічної операціїГучні справи про зґвалтування часто з'являються в заголовках індійських ЗМІ. Так, нещодавно, у вересні цього року поліція заарештувала 33 людини за ймовірне групове зґвалтування 15-річної дівчини в Махараштрі. А того ж місяця інша дівчина померла після того, як її нібито зґвалтували та побили залізним прутом в Мумбаї. Раніше, в серпні цього року 9-річну дівчинку зґвалтували та вбили в Делі.

За даними Національного бюро реєстрації злочинів Індії, у 2020 році у країні було зареєстровано понад 28 000 випадків ймовірного зґвалтування жінок - по одному приблизно кожні 18 хвилин. Експерти вважають, що реальна цифра набагато більша, адже про чимало випадків жертви не повідомляють через страх.

Як повідомляв УНІАН, в Індії священик зґвалтував, вбив і спалив у крематорії 9-річну дівчинку.

А на Волині 63-річний чоловік кілька разів зґвалтував 7-річну дівчинку.

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Автор: Катерина Комолова