Чоловіка вже взяли під варту.

Суд відправив під варту 63-річного мешканця селища Благодатне у Нововолинську, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дитини.

Про це інформує прес-служба Волинської обласної прокуратури.

"За принципової позиції прокурорів Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинення 63-річним жителем селища Благодатне зґвалтування 7-річної дівчинки (ч.4 ст. 152 КК України), суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.

Слідство вважає, що упродовж липня-серпня 2021 року чоловік кілька разів чинив такі дії над дитиною.

Читайте також"Батько – не олігарх": адвокат 16-річного водія Infiniti заперечила, що його батьки заможніНині йому повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину і надалі він перебуватиме під вартою без можливості внесення застави.

Санкцією ч.4 ст. 152 КК України за зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Як писав УНІАН, в одному з розважальних комплексів у Рівненській області зґвалтували дівчинку-підлітка. підозрюваному загрожує до 15 років в'язниці.

А в одному із районів Закарпатської області троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчину. Співробітники поліції Закарпаття оперативно встановили групу неповнолітніх хлопців, які причетні до зґвалтування. Ними виявилися двоє 15-річних та один 14-річний хлопці. Їм уже повідомили про підозру у скоєнні групового зґвалтування неповнолітньої особи.

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Автор: Віолетта Орлова