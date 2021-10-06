Чоловік запросив дівчинку до себе додому дивитися фільми та напав.

У Києві заарештовано чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 14-річної доньки.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, 2 жовтня 38-річний житель столиці запросив до себе додому 14-річну доньку подивитися кіно. З її мамою чоловік розлучений та живе окремо.

"Перебуваючи у квартирі, чоловік, демонструючи та погрожуючи застосувати предмети, зовні схожі на ніж та пістолет, примусив неповнолітню доньку вступити з ним у статеві відносини, таким чином зґвалтував її", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Чоловіку оголосили про підозру за ч. 3 ст. 152 КК України. У вівторок, 5 жовтня, суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тепер батькові загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше на Волині нападник зґвалтував дівчину після гінекологічної операції. У Києві 74-річний чоловік запросив до себе додому восьмирічну дівчинку і вчиняв щодо неї розпусні дії. А в Маріуполі чоловік вколов дівчині психотропи та зґвалтував.

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Автор: Катерина Комолова