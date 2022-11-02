У Тегерані заявили про "недостовірність" інформації.

Іранські дипломати відреагували на інформацію про напад на Саудівську Аравію. В Тегерані заявили, що дані "недостовірні".

Відповідну заяву зробив представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канааніт 2 жовтня.

"Він не назвав конкретно Wall Street Journal, але сказав, що в західних ЗМІ з'явилися повідомлення про іранську загрозу Саудівській Аравії, які є "безпідставними звинуваченнями", - йдеться в публікації Reuters.

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Загроза нападу Ірану на Саудівську Аравію та Ірак - що відомо

Видання Wall Street Journal 1 листопада повідомило, що Саудівська Аравія поділилася розвідданими з США. Згідно отриманої інформації Іран готує напад на королівство, а також на іракське місто Ербіль.

У зв'язку з цим нібито Саудівська Аравія, США і кілька інших сусідніх держав підвищили рівень бойової готовності Збройних сил.

2 листопада видання Reuters з посиланням на представника Ради національної безпеки США повідомило, що Вашингтон стурбований погрозами для Саудівської Аравії з боку Ірану. При цьому прес-секретар Пентагону ПЕТ Райдер заявив, що американські військові чиновники "стурбовані небезпечною ситуацією в регіоні".

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