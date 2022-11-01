В Раді національної безпеки Білого дому підтвердили, що стурбовані інформацією і готові відповісти на напад з боку Ірану.

Влада Саудівської Аравії попередила США, що Іран готується "найближчим часом" здійснити напад на неї та Ірак, аби відволікти увагу свого населення від антиурядових протестів, які тривають вже понад місяць.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на посадовців Саудівської Аравії та США.

Саудівська сторона відправила американська власні розвіддані із підтвердженнями планів Ірану. Країна готує напад як на королівство, так і на іракське місто Ербіль. Саудівська Аравія, США і кілька інших сусідніх держав підвищили рівень бойової готовності своїх збройних сил. В Раді нацбезпеки Білого дому підтвердили, що стурбовані інформацією і готові відповісти на напад з боку Ірану.

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"Ми стурбовані картиною загрози та перебуваємо в постійному контакті через військові та розвідувальні канали з саудитами. Ми без жодних сумнівів будемо діяти на захист наших інтересів та партнерів в регіоні", – заявив один зі співрозмовників видання.

Іран почав атакувати північний Ірак з кінця вересня. Країна випустила десятки балістичних ракет і безпілотників. До речі, один з ним збили американські війсчькові, адже той летів до Ербілю, де базуються війська США.

Тегеран виправдав атаки розпалювання заворушень всередині Ірану курдськими сепаратистськими угрупованнями, які нібито базуються в Ербілі.

Водночас іранська влада загострювала конфлікт із Саудівською Аравією, звинувачуючи королівство, США та Ізраїль у підбурюванні до антиурядових протестів у країні.

Як Іран допомагає РФ у війні проти України

У липні цього року Росія закупила в Ірану велику партію бойових дронів Shahed-136 та Mohajer-6. За різними оцінками, їхня кількість може досягати до кількох тисяч одиниць.

29 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що йому телефонував міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіан, під час дзвінка Кулеба вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні.

Раніше була інформація, що Іран надасть для РФ високоточні ракети, а також бронежилети.

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