США готові "без коливань діяти" для захисту інтересів Америки і партнерів.

Сполучені Штати стурбовані загрозами для Саудівської Аравії з боку Ірану.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Ради національної безпеки США.

"Ми стурбовані картиною загроз і залишаємося в постійному контакті з саудівцями через військові і розвідувальні канали. Ми без коливань будемо діяти для захисту наших інтересів та інтересів партнерів в регіоні", - заявив чиновник.

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Як повідомляє AP, прес-секретар Пентагону Пет Райдер, коментуючи повідомлення з Саудівської Аравії, заявив, що американські військові чиновники "стурбовані небезпечною ситуацією в регіоні".

"Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими саудівськими партнерами, щоб дізнатися, яку інформацію вони можуть надати на цьому фронті. ... Ми залишаємо за собою право захищати себе незалежно від того, де наші сили служать, чи це в Іраку, чи де-небудь ще", – сказав він.

Представник Держдепартаменту Нед Прайс коротко зазначив, що Америка "стурбована картиною загрози".

Загроза нападу Ірану на Саудівську Аравію та Ірак

Раніше AP і Wall Street Journal повідомили, що Саудівська Аравія поділилася розвідданими зі Сполученими Штатами, які підтверджують плани Ірану про напад на королівство і іракське місто Ербіль.

Повідомлялося також, що Саудівська Аравія, США і кілька інших сусідніх держав підвищили рівень бойової готовності своїх збройних сил.

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