У МЗС країни заявили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність країн в рамках міжнародних законів.

У Міністерстві закордонних справ Іран заявили, що не визнають спробу Росії анексувати окуповані території України, зокрема, Крим, Донецьку та Луганську області.

Про це йшлося в інтерв'ю глави МЗС Ірану Хосейна Аміра Абдоллахіана виданню TRT World. За його словами, незважаючи на хороші відносини між Москвою і Тегераном, Іран все ж не визнає анексію українських територій.

"Ми визнаємо суверенітет і територіальну цілісність країн в рамках міжнародних законів, тому, незважаючи на прекрасні відносини Тегерана і Москви, ми не визнали відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України", - підкреслив міністр.

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Глава МЗС також стверджує, що Іран нібито не підтримує війну і сподівається на мир в Україні.

"Ми наполягаємо на своєму послідовному принципі у зовнішній політиці: коли ми говоримо, що конфлікт в Україні - це не рішення, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний політичний принцип, на який покладаємося", - підсумував Абдоллахіан.

Війна в Україні: роль Ірану

Незважаючи на ці заяви, Іран постачає Росії дрони-камікадзе. Їх країна-агресор використовує для ударів по цивільній інфраструктурі України. Крім того, країни домовилися про виробництво безпілотників безпосередньо на території РФ.

28 жовтня 2022 року представники іранської Діаспори провели в Києві акцію протесту проти підтримки владою Ірану російської агресії в Україні. Під час акції вони скандували "Слава Україні" і співали українські пісні.

Водночас влада Ірану не поспішає передавати Росії балістичні ракети, які РФ наполегливо просить вже багато місяців. Військово-політичний експерт Юрій Федоров вважає, що перш за все це пов'язано з тиском Заходу.

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