Вони висловилися проти будь-якої військової допомоги Росії.

28 жовтня представники іранської діаспори провели у Києві акцію протесту проти підтримки владою Ірану російської агресії в Україні.

Під час акції вони скандували "Слава Україні" та співали українські пісні.

Протестуючі зібралися на Майдані Незалежності. У руках вони тримали прапори України та Ірану, а також плакати з написами: "Іранський народ з Україною", "Свободу Ірану", "Ні іранському диктаторському режиму" та інші.

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"Ми проти будь-якої військової допомоги з боку Ірану Росії. Ми жорстко засуджуємо допомогу іранського режиму в якості дронів, які сьогодні передаються Росії. Просимо іранський режим припинити цю допомогу", - заявив представник дісапори Мазіар Міан.

Іран передає Росії БПЛА для війни

Влітку повідомлялося, що Росія закупила в Ірану велику партію бойових дронів "Shahed-136" і "Mohajer-6".

Після ряду атак дронів-камікадзе на українські міста, Міністерство закордонних справ України позбавило посла Ірану акредитації.

У Ірані неодноразово заперечували причетність до продажу дронів Росії. Нещодавно вони заявили, що готові разом з Україною розслідувати цю справу.

Нещодавно ЄС та Великобританія ввели санкції проти трьох іранських громадян і однієї компанії за поставку дронів в Російську Федерацію.

Сьогодні Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав розмову з іранським колегою Хоссейном Аміром Абдоллахіаном. Він вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії.

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