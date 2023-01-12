Спеціалісти вважають, що такі дії можуть призвести до ще більшого розділення інформаційного простору РФ з боку фракції силовиків.

Призначення Валерія Герасимова новим командувачем окупаційних військ може бути частково політичним рішенням.

В Інституті вивчення війни (ISW) пояснили, що таким чином президент Росії Володимир Путін може хотіти послабити владу силовиків, адже їхнім фаворитом був Сергій Суровікін.

За словами аналітиків, Міноборони РФ та силовики, представлені власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, мали протилежні погляди на методи ведення війни в Україні.

Відео дня

"Пригожин з кінця 2022 все частіше критикує ведення війни Міноборони Росії. Ігор Гіркін, колишній командувач російськими бойовиками на Донбасі і відомий блогер, дав зрозуміти, що підтримає усунення президента Росії Володимира Путіна з посади, у своїй прямій критиці Путіна 10 січня", - зазначили фахівці.

На думку аналітиків ISW, Суровікін був улюбленцем публіки Пригожина і суперником міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Спеціалісти вважають, що такі дії можуть призвести до ще більшого розділення інформаційного простору РФ з боку фракції силовиків.

"Підвищення Герасимова, ймовірно, частково є політичним кроком, спрямованим на ослаблення впливу силовиків, що виступають проти МО, і сигнал для Пригожина та інших людей зменшити свою критику МО", - припускають в Інституті вивчення війни.

Призначення Герасимова командувачем окупантами в Україні

Про призначення Герасимова стало відомо 11 січня 2023 року. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зміна командувача російських окупантів в Україні свідчить про те, що в РФ відбувся реванш класичного генералітету. Таким чином військові почали відтісняти ФСБшників та Пригожина.

При цьому провоєнна російська аудиторія відверто розгнівана рішенням Шойгу понизити у посаді Суровікіна, якого пропагандисти ще в жовтні охрестили "генералом Армагеддоном".

Вас також можуть зацікавити новини: