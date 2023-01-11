Рішення Шойгу призначити замість Суровікіна Валерія Герасимова бурхливо обговорюють у всіх російських пабліках.

Провоєнна російська аудиторія відверто розгнівана рішенням міністра оборони Сергія Шойгу понизити у посаді Сергія Суровікіна, якого пропагандисти ще в жовтні охрестили "генералом Армагедонном".

До слова, рашистські "блогери" дуже вітали призначення Суровікіна, прихід якого ознаменувався масованими ударами РФ по українській енергосистемі.

Сьогоднішнє рішення Шойгу призначити замість Суровікіна нинішнього начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова бурхливо обговорюють у всіх рашистських пабліках.

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Більшість росіян згодні, що Міноборони готує їх до поразки. Суровікіна ж ставлять в приклад як безпринципного і кровожерного керівника армією.

На думку росіян, Герасимов буде набагато м'якший за Суровікіна. У зв'язку з чим багато одурманених пропагандою російських користувачів мережі побоюються ослаблення агресії проти України і нових "жестів доброї волі".

Хто такий Суровікін

Суровікіна призначили командувати окупантами в Україні в жовтні 2022 року, інші особи подібні посади в Росії займали недовго.

Суровікін брав участь у Другій чеченській війні і віддавав злочинні накази в Сирії, через що генерала прозвали "м'ясником з Аллепо". У ЗМІ його також називали "корумпованим і брутальним генералом навіть за мірками Росії".

У російських ЗМІ стверджували, що Суровікіна підтримує ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, який вкрай вороже ставиться до міністра оборони Сергія Шойгу.

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