У Росії класичні генерали починають відтісняти ФСБшникі та Пригожина, вважають в ОП.

Зміна командувача російських окупантів в Україні свідчить про те, що в РФ відбувся реванш класичного генералітету.

Класичні генерали у Росії починають відтісняти ФСБшників та власника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина, розповів радник очільника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк під час телемарафону.

"Це означає реванш генералітету класичного, тому що Суровікін (вже колишній командир окупантів генерал Сергій Суровікін - Ред.) був близький до ультрарадикального угруповання в оточенні Путіна, яке претендувало на статус "ми - головні". Я маю на увазі і Пригожин, і той же Суровікін, і той же Кадиров (лідер Чечні Рамзан Кадиров - Ред.)…", - сказав він.

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Радник додав, що ця група знизу потужно просувалася вгору "харчового ланцюжка" і хотіла влаштувати навколо російського президента Володимира Путіна своє оточення, щоб керувати РФ, оскільки розуміли, що сам лідер вплив втрачає. На думку Подоляка, це Путін розуміє.

"Він (керівник Генштабу російської армії Валерій Герасимов - Ред.) став командувачем об'єднаного угрупуванням російських військ, Суровікін став його заступником. Але мені видається більш важливою складовою, що класичні генерали - вони починають відтісняти Пригожина, ФСБшників", - сказав Подоляк.

Зміна командира російських окупантів в Україні - що треба знати

11 січня стало відомо, що Валерія Герасимова призначили командувачем об'єднаним угрупуванням російських загарбників в Україні. Раніше цю посаду обіймав Сергій Суровікін.

Суровікіна призначили командувати ворогами в нашій країні у жовтні минулого року. Генерал брав участь у Другій чеченській війні та віддавав злочинні накази у Сирії, через що отримав прізвисько "м'ясник з Аллепо". ЗМІ також називали його "корумпованим і брутальним генералом навіть за мірками Росії".

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