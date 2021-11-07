Членів мафіозної організації "Ндрангета", зокрема, главу клану Манкузо, засудили до позбавлення волі на термін до 20 років.

В Італії в межах найбільшого за останні 30 років процесу проти мафіозних угруповань винесено вирок 70 членам злочинної організації з Калабрії "Ндрангета".

Як повідомляє DW, процес відбувався вчора в місті Ламеція-Терме в побудованому спеціально для цього комплексі.

Повідомляється, що підсудні вирішили провести прискорений судовий процес за закритими дверима. За це італійська влада погодилася в разі вироку до тюремного терміну скоротити його тривалість на третину.

На лаві підсудних перебував 91 обвинувачений. У підсумку 21 з них визнали невинним, інших же засудили до позбавлення волі на термін до 20 років.

Читайте такожКобра виповзла з унітаза і вкусила чоловіка за статевий органЗагалом у рамках цього грандіозного процесу було висунуто звинувачення проти 355 осіб - ймовірних членів мафіозного угруповання "Ндрангета", а також його посібників, зокрема, політиків і співробітників поліції. Йдеться про такі злочини, як вбивства, замахи на вбивства, торгівля наркотиками, відмивання грошей і зловживання службовим становищем.

Більшість з тих, проти кого було висунуто звинувачення, були затримані під час скоординованої операції поліції Італії, Німеччини, Швейцарії та Болгарії у 2019 році. Один із засуджених - глава мафіозного клану Манкузо-Луїджі Манкузо на прізвисько Дядько. До моменту винесення вироку він уже провів в ув'язненні 20 років.

У прокуратурі Італії сподіваються, що судовий процес проти "Ндрангети", яке є одним з найвпливовіших сучасних мафіозних угруповань у країні, стане показовим. Угруповання займається торгівлею зброєю, людьми та наркотиками, має багатомільярдні обіги. У 2016 році її членів уже звинувачували в махінаціях в будівельному бізнесі та при операціях з нерухомістю на півночі Італії після двох руйнівних землетрусів у 2012 році.

Раніше в Одесі українські правоохоронці затримали учасників організації "Ндрангета" з кокаїном на 10 мільйонів доларів. А поліція Нідерландів арештувала вболівальника Формули-1, бо переплутала з босом мафії.

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Автор: Тамара Отовська