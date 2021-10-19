Дітей на території міста хрестять, не призначаючи хресних батьків.

Католицька церква міста Катанія на італійському острові Сицилія ввели заборону на хресних батьків. Причиною такого рішення стало те, що фігура хрещеного батька втратила духовне значення.

Про це пише The New York Times.

За словами генерального вікарія Катанії Сальватора Грістіна, фігура хрещеного батька, яка раніше відігравала важливу роль у релігійному вихованні, стала формальністю або способом зміцнити становище сім'ї. У хресні батьки звуть впливових людей, у яких десятки хресних дітей.

Крім того, фігуру хрещеного батька використовує мафія, що також могло вплинути на заборону на хрещених батьків. В Італії прокурори відстежують, кого хрестили мафіозі, щоб зрозуміти, як поширюється їх вплив.

Читайте такожЗіркові куми: Добринин і Квіткова охрестили крихітного синаЗвичайні жителі Катанії були дуже незадоволені такою забороною.

"Це шокує. В глибині душі ми знаємо, що у нього є хрещений батько", - заявила 21-річна Джалісса Теста, якій довелося хрестити сина без хресних батьків.

Багато місцевих жителів просто хрестять дітей в інших храмах.

Подібну заборону раніше вже вводили в містечку Корлеоне. Сицилійський єпископ Мікеле Пеннізі був незадоволений тим, що син колишнього боса сицилійського угруповання "Коза ностра" став хрещеним батьком одного з народжених в Корлеоні дітей. Після цього випадку була введена 10-річна заборона на участь членів мафії в обряді хрещення.

"Мафія завжди запозичила у церкви термін "Хрещений батько", щоб надати своїм босам вид релігійної респектабельності, хоча насправді ці два світи абсолютно несумісні", - заявив єпископ Пеннізі.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Нідерландах 54-річного вболівальника Формули-1, британця Марка Л. переплутали з сицилійським босом мафії Матео Мессіної Денаро і затримали за запитом італійських правоохоронців.

Автор: Анастасія Горбачова