Наркотики везли в контейнері з бананами з Еквадору.

В Одесі затримали трьох учасників організації "Ндрангета" з кокаїном на 10 млн доларів.

Як повідомили журналістам УНІАН в Управлінні СБ України в Одеській області, під час спецоперації в місті затримано трьох організаторів наркобізнесу.

Як зазначається, співробітники СБУ отримали інформацію про те, що учасники угруповання планують нелегально переправити з Латинської Америки через Україну в ЄС велику партію наркотиків. Контрабанду зловмисники приховали у вантажному контейнері з фруктами з однієї з південноамериканських країн.

Під час поглибленого митного огляду вантажу в морському торговому порту "Південний" правоохоронці виявили приховані брикети з кокаїном.

"За результатами проведених заходів, співробітники СБУ затримали біля порту іноземного співорганізатора наркотрафіку", - сказано в повідомленні.

Одночасно на території одного з промислових ринків Одеської області правоохоронці затримали ще двох учасників наркоугруповання. Вони планували зустріти нелегальний вантаж для його подальшого переправлення до Євросоюзу.

Читайте такожВ Одесі затримали наркодилерів, які продавали марихуану в'язням (фото, відео) У зловмисників вилучено майже 60 кг кокаїну на 10 млн доларів за цінами чорного ринку.

"Затримані причетні до діяльності однієї з найбільших у світі злочинних організацій "Ндрангета", - зазначили в управлінні.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії щодо встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до наркобізнесу.

Заходи з викриття проводилися спецслужбою спільно з Держприкордонслужбою, Державною митною службою та поліцією під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Як уточнили в Південному регіональному управлінні ДПСУ, кокаїн на 10 млн доларів виявлений в контейнері з еквадорськими бананами.

"Правоохоронці виявили 50 брикетів з кокаїном в контейнері з бананами, який прибув з Еквадору в морський торговельний порт "Південний", - зазначили в управлінні.

За даними Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції, спецоперація проведена сьогодні, 9 серпня. Оперативники встановили, що до контрабанди причетні три людини — громадяни України, Албанії та Румунії, які затримані при спробі вивезення зазначеної партії наркотиків з Порту.

Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру за ч.3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) та ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрання їм запобіжного заходу.

Раніше УНІАН вже повідомляв про затримання в Одесі чотирьох ізраїльтян, підозрюваних в наркотрафіку.

Автор: Лариса Козова