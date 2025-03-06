5 стаття НАТО передбачає, що збройний напад на одну з країн-членів Альянсу вважатиметься нападом на усіх членів.

Премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні пропонує поширити 5 статтю НАТО на Україну без членства країни у військовому альянсі.

Про це пише Financial Times. За словами Мелоні, це стане "гарантією стабільної, тривалої та ефективної безпеки" порівняно з введенням військ для підтримання режиму припинення вогню.

"Поширення на Україну того ж покриття, яке мають країни НАТО, безумовно, було б набагато ефективнішим, хоча це було б чимось відмінним від членства в НАТО. Я думаю, що це було б стабільною, тривалою, ефективною гарантією безпеки, більшою, ніж деякі з пропозицій, які я бачу", – сказала вона.

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Мелоні також виключила залучення італійських військ до охорони правопорядку в разі укладення угоди про припинення вогню в Україні. Вона зауважила, що розгортання "європейських військ, французьких або британських, є найскладнішим рішенням".

Зазначимо, що 5 стаття НАТО передбачає, що збройний напад на одну з країн-членів Альянсу вважатиметься нападом на усіх членів. НАТО ж вживатиме дій, які вважатиме за необхідне, аби допомогти тому союзнику, який зазнав нападу.

Членство України в НАТО

30 вересня 2022 року Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО. На Вашингтонському саміті Альянсу в липні 2024 року союзники підтвердили, що "майбутнє України – в НАТО".

Проте віднедавна у Білому домі все частіше лунають заяви про те, що членство України в Альянсі – нереалістичний сценарій. Деякі ЗМІ називають відмову Києва від вступу до НАТО однією з потенційних умов на можливих мирних переговорах.

Президент Фінляндії Александр Стубб раніше заявив, що Україна має автоматично стати членом НАТО, якщо Росія знову атакує українців після досягнення миру.

Більшість європейських лідерів підтримують вступ України до НАТО​​​. Проте є і такі країни, які виступають проти. За словами президента України Володимира Зеленського, йдеться про Угорщину, Словаччину, Німеччину та Сполучені Штати Америки. Проте фактор США відіграє істотну роль у формуванні цих думок.

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