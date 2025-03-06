Генсек підкреслив, що Трансатлантичні відносини залишаються основою Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив сподівання, що перемовини між Києвом та Вашингтоном можуть призвести до позитивного результату. Про це він заявив на полях саміту Євроради, повідомляють Новини.LIVE.

"США та Україна зараз обговорюють, як рухатися вперед і як вирішити деякі труднощі, що виникли через лист, твіт, а потім наступний лист президента Зеленського від вівторка цього тижня. Я - обережно оптимістичний щодо хороших результатів. Краще не гадати, "що якщо". Бо я - обережно оптимістичний, що справи рухатимуться у позитивному напрямку", - сказав він.

Рютте також сказав, що Трамп чітко висловив як прихильність США, так і свою особисту відданість НАТО, очікуючи більше витрат на оборону від Європи.

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Крім того, генсек підкреслив, що Трансатлантичні відносини залишається основою нашого Альянсу.

Робота між Україною та США

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Володимир Зеленський наголосив, що команди України та США відновили роботу з метою досягнення миру у війні, яку Росія веде проти України. Про це він сказав під час виступу на засіданні Європейської Ради у Брюсселі.

Водночас, кореспондент американського каналу Fox News Джекі Гайнріх заявила, що 11 березня у столиці Саудівської Аравії відбудуться переговори між Сполученими Штатами Америки та Україною. "У вівторок Рубіо, Віткофф, Вальс вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українцями, в тому числі з Єрмаком", - зазначила Гайнріх.

Крім того, президент Зеленський провів окрему зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном, вони обговорили зустріч, яка готується на 11 березня на рівні військових представників країн.

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