Йдеться про чотири держави.

Більшість європейських лідерів підтримують вступ України до НАТО​​​. Проте є і такі країни, які виступають проти.

Про це, як пише турецьке агентство Anadolu, сказав президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. За його словами, проти вступу України до НАТО виступають Угорщина, Словаччина, Німеччина та Сполучені Штати Америки. Проте фактор США відіграє істотну роль у формуванні цих думок.

"Якщо НАТО – не варіант, про які гарантії безпеки ми говоримо?" – наголосив Зеленський.

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Президент додав, що в України є сильна армія. Проте аби її утримувати, постійно необхідні як гроші, так і зброя.

Вступ України до НАТО

30 вересня 2022 року Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО. На Вашингтонському саміті Альянсу в липні 2024 року союзники підтвердили, що "майбутнє України – в НАТО".

Проте нещодавно міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що членство України в блоці – нереалістична перспектива. За його словами, "гонитва за цією ілюзорною метою лише продовжить війну і спричинить більше страждань".

Його позицію підтримав і президент США Дональд Трамп. Американський лідер, говорячи про зняття питання членства України в НАТО з порядку денного, американський президент заявив, що він "не проти". На його думку, приєднання України до альянсу – це "не практично".

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