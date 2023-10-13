Крім того, поліція арештувала матір підлітка, яка напала на поліціянтку під час затримання сина.

В Ізраїлі поліція заарештувала 14-річного підлітка за те, що він поширив відео ХАМАС, вихваляючи вбивства ізраїльтян.

Як повідомляє The Times of Israel, інцидент стався у Кафр-Касемі. Підлітка підозрюють у підбурюванні та підтримці терору.

Мати підлітка, яка супроводжувала його до поліцейської дільниці, також заарештована після того, як вона "жорстоко напала на поліцейську, вигукуючи щодо неї расистські епітети".

Відео дня

Очікується, що обидва отримають підозри сьогодні впродовж дня. Поліція заявила, що "виявлятиме нульову толерантність до будь-яких проявів підтримки ворога або підбурювання до терору, особливо під час війни".

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня члени ХАМАСу обстріляли Ізраїль із сектора Гази, а потім вдерлися на ізраїльську територію. Бойовики вбивали людей, захоплювали землі, а також брали полонених. Армія Ізраїлю зачищала територію від супротивників і потужно била по сектору Гази. Унаслідок атаки бойовиків загинули сотні осіб, серед жертв є сім громадян України.

У відповідь на це в країні була оголошена мобілізація і початок операції "Залізні мечі".

Вчора ЦАХАЛ відзвітував про те, що в секторі Гази знищив одного з небагатьох що залишилися в живих до цього часу засновників ХАМАСу.

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