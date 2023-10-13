Журналісти розповідають, що місцеві просто не розуміють, куди їм тікати.

Наказ Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) про евакуацію північної частини Гази викликав шквал паніки всередині анклаву.

Як повідомляє The Times of Israel з посиланням на офіцера агентства ООН у справах палестинських біженців у місті Газа ІНаса Хамдана, місцеві у паніці збирають вціліле майно, панує хаос.

"Це хаос, ніхто не розуміє, що робити", - зазначив Хамдан.

За його словами, навколо було чути панічні крики. Персонал ООН евакуйовується на південь анклаву до Рафаха.

Небал Фарсах, речниця Палестинського Червоного Хреста в місті Газа, каже, що понад один мільйона людей неможливо безпечно евакуювати так швидко.

"Забудьте про їжу, забудьте про електроенергію, забудьте про пальне. Зараз єдине, що хвилює, чи встигнеш, чи виживеш", - сказав Фарсах, заплакавши.

Жінка у відчаї запитує, що буде з її пацієнтами, адже серед поранених є літні люди та діти. Багато медиків відмовляються евакуювати лікарні та залишаються біля пацієнтів. Лікарі телефонують рідним, щоб попрощатися.

Кореспондент Аль-Джазіри Сафват аль-Кахлут каже, що місцеві намагаються з’ясувати, куди вони можуть поїхати, якщо переїдуть на південь.

"Більше мільйона палестинців панікують, розгублені, у них немає плану і вони не розуміють, що робити. Тепер мої діти питають мене: "Куди нам піти?" Я сказав, що не знаю", - передає кореспондент.

Евакуація з Гази

Армія оборони Ізраїлю повідомила Організацію Об'єднаних Націй про те, що все палестинське населення на півночі Сектора Газа має евакуюватися до південної частини Гази протягом 24 годин. ЦАХАЛ може бути готовий розпочати наземне вторгнення після шести днів повітряного бомбардування у відповідь на атаку ХАМАС у суботу.

Водночас в ООН вважають неможливим таке значне переміщення "без руйнівних гуманітарних наслідків". Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан розкритикував таку реакцію ООН, назвавши її "ганьбою".

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