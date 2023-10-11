Він був знищений в результаті авіаудару ЦАХАЛу.

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала одного із засновників терористичного угруповання ХАМАС Абу Усаму.

Це сталося на території сектора Гази, передають "Новини Ізраїлю" з посиланням на власні джерела. Зокрема, в центральній частині сектора Гази був ліквідований Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама), який вважається одним із засновників ХАМАСу. Він був знищений в результаті удару ЦАХАЛу.

Нагадаємо, раніше в цьому місяці ізраїльтяни ліквідували іншого лідера ХАМАСу - Абд аль-Фаттах Духана. Більшість же засновників цього руху були ліквідовані майже 20 років тому.

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Напад Хамасу на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАСу увірвалися на південь Ізраїлю, захопивши кілька міст. Вторгнення супроводжувалося масованою ракетною атакою по ізраїльських містах.

На наступний день територія Ізраїлю обстрілювалася терористами "Хезболли" з боку Лівану.

ЦАХАЛу вже вдалося звільнити населені пункти від терористів, після чого світу відкрилися звірства ХАМАСу.

Після нападу армія Ізраїлю почала спецоперацію, в рамках якої завдає ударів по сектору Гази. Влада країни оголосила про "стан війни", а міністр оборони Йоав Галант пообіцяв помститися терористам.

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