Дев’ять громадян отримали поранення та ще дев'ять українців вважаються зниклими безвісти після нападу бойовиків ХАМАС.

В Ізраїлі до семи зросла кількість загиблих українців внаслідок терористичного нападу ХАМАС. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл", - повідомив Ніколенко.

Крім того, дев’ять громадян отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ще дев'ять українців вважаються зниклими безвісти. Українське посольство взаємодіє з ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих.

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"Понад тисяча українських громадян звернулися за допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси. Дипломати готують на суботу, 14 жовтня, перший евакуаційний рейс до Румунії. Працюємо над організацією додаткових евакуаційних рейсів. Деталі будуть надіслані громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві", - повідомив речник.

Разом з тим, близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Газа.

"Водночас через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий. МЗС, українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші причетні відомства України, докладають активних зусиль, аби якнайшвидше витягти наших людей", - зазначив речник.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 11 жовтня було відомо про трьох загиблих українців в Ізраїлі. Раніше було повідомлялося про двох загиблих.

Вранці 7 жовтня терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль. З боку сектора Гази в напрямку ізраїльських міст випустили тисячі ракет. Бойовики прорвалися на територію країни як по землі, так і з повітря, почавши вбивати мирне населення і солдатів в прикордонних з Газою населених пунктах.

Ця терористична атака палестинців забрала життя понад 1200 людей, в основному цивільних осіб. Близько 3000 осіб отримали поранення, у полон до сектора Гази були викрадені більше сотні ізраїльтян.

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