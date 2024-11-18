Заступник міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель пропонує передати Україні зброю російського виробництва, яку ЦАХАЛ захопив у Лівані, секторі Газа та на Західному березі річки Йордан.

Як пише The Times of Israel, цю пропозицію вже підтримав посол України Євген Корнійчук, який зазначив, що країни мають спільних ворогів, а виявлення російської зброї у терористичних організацій, доводить, що Москва підтримує Іран, Хезболлу та ХАМАС:

"Що ще має статися, щоб Держава Ізраїль прокинулася і усвідомила, що Росія діє агресивно проти Ізраїлю за лаштунками, через партнерів по осі зла, і що Україна та Ізраїль борються з одними і тими ж ворогами".

Вас також можуть зацікавити новини: