За його даними, країна експортує озброєння в інші країни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований відсутністю допомоги з боку Ізраїлю.

Про це він розповів в інтерв'ю французькому виданню Ouest-France.

"Я в шоці. Я не розумію. Ізраїль нічого нам не дав, нічого, нуль", - сказав президент.

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"Чому б не дати нам протиповітряну оборону?" - запитав він.

Зеленський зазначив, що має інформацію про надання урядом Ізраїлю техніки іншим країнам.

"Я розумію, що вони повинні захищати свою землю, але я отримав інформацію, що Ізраїль експортує своє озброєння в інші країни", - додав глава держави.

Він підкреслив, що не звинувачує лідерів, а просто констатує факти. Також Зеленський впевнений, що жителі Ізраїлю підтримують у цій війні Україну.

"Були дискусії з керівництвом Ізраїлю, і це не допомогло Україні. Можна помітити вплив Росії на Ізраїль. Я розглядаю Ізраїль як незалежну державу", - додав він.

Позиція Ізраїлю до війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ізраїль засудив дії агресора.

Пізніше стало відомо, що країна ввела електронні дозволи на в'їзд для українців, призупинивши безвізовий режим. Посол України тоді заявив, що наша влада також розглядає можливість призупинення безвізового режиму для громадян Ізраїлю.

У ЗМІ писали, що країна прийняла рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні. Однак без систем ППО, сучасного озброєння і ударних систем.

Крім того, Axios писав, що Ізраїль заборонив постачати Україні вироблені за його технологіями ракети Spike.

The Times of Israel повідомляв, що Ізраїль продає Україні системи протидії безпілотникам через Польщу.

Зараз, за даними ЗМІ, Україна просить Ізраїль поділитися розвідданими про військову підтримку Іраном Росії.

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