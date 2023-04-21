В Маріуполі був не Путін, а один з його дублерів.

Зі справжнім Володимиром Путіним останнім часом мало хто бачиться, а його двійників видають характерні ознаки.

Такого висновку дійшло видання Bild, окресливши основні відмінності, за якими можна відрізнити Путіна від його двійників.

Підборіддя: іноді виступає, іноді скошений.

Губи: іноді вузькі, іноді випуклі.

Ніс: іноді випуклий, іноді кирпатий.

Повіки: то з мішками, то без.

Вуха: мочки різні, складки біля основи іноді є, іноді немає, відстань між очима та вухами різна-рот-вухо дисбаланс. Є важливий нюанс - біометричні та інші показники вуха "путіних" не збігаються, а форму вух як відбитки пальців підробити практично неможливо.

Видання зазначає, що "оригінальний" Путін точно з'являвся на зустрічі із Сі Цзіньпіном. Двійник зустрічався зі студентами в МДУ, був на похороні екс-глави Башкирії, в окупованому Маріуполі та в Херсонській області.

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Двійники Путіна

Чутки про двійників Путіна ходять вже давно, інколи їх навіть підтверджують офіційні особи. Зокрема, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, президент Росії Володимир Путін використовує щонайменше трьох двійників. Для більшої схожості з главою Кремля їм зробили пластичні операції.

Також раніше повідомлялося, що у мережі часто ходять чутки про те, що президент Росії Володимир Путін помер або серйозно хворий і панічно боїться смерті, а тому на зустрічі зі світовими лідерами їздять його двійники. При аналізі зовнішності двійників Путіна стають помітні зміни на обличчі, в ході і навіть зрості.

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