Користувачі часто помічають, що у "Путінів" різні звички, манери, хода і навіть зріст.

У мережі часто ходять чутки про те, що президент Росії Володимир Путін помер або серйозно хворий і панічно боїться смерті, а тому на зустрічі зі світовими лідерами їздять його двійники. Під час аналізу зовнішності двійників Путіна стають помітні зміни на обличчі, в ході і навіть у зрості.

Відео дня

Двійники Путіна: що відомо

Британська розвідка повідомляла, що Путін може бути мертвий, а на публіці з'являються його двійники. Думку про те, що російський диктатор використовує "клонів" для виходів на публіку поділяє і глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Він зазначив, що аналіз зовнішності двійників Путіна – пряме тому підтвердження.

"Картинка, скажімо так, вух різна. А це як відбиток пальця, у кожної людини картинка вуха унікальна. Не може повторитися", – пояснив Буданов.

Глава ГУР МО також додав, що у "Путінів" різні звички, манери, хода і навіть різний зріст. При цьому, він зазначив, що двійників Путіна мінімум троє.

Не залишилися без уваги і проблеми зі здоров'ям російського президента. Лікарі приписують йому проблеми з неврологією і навіть рак. Регулярні доповіді про здоров'я Путіна робить і американська розвідка.

Якщо зібрати разом усі припущення про стан Путіна, то він може страждати на рак підшлункової та щитовидної залози, хворобу Паркінсона і мати агресивну патологію хребта.

Коли на публіку виходять двійники Путіна

Психологи стверджують, що двійників дуже складно знайти. Це пов'язано з тим, що ніхто не повинен здогадатися, що двійники існують.

Так, психолог і експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім розповів виданню НВ, що людина, "функція якої – раз на рік або добре, раз на місяць представляти Путіна в якихось ситуаціях", повинна розуміти, що вона є витратним матеріалом.

За його словами, двійника Путіна також можуть ліквідувати замість реального президента РФ, "щоб Путін залишився живий або просто не напружувався". У зв'язку з цим умовний Путін буде усвідомлювати, що кожен його вихід на публіку може стати останнім, що обов'язково відіб'ється на його поведінці.

Психолог також вважає, що наявність двійника може становити загрозу і для самого Путіна. У якийсь момент людям з його оточення може бути вигідно прибрати президента РФ, залишивши замість нього двійника.

Водночас екс-глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що двійники Путіна з'являються на публіці лише за певних обставин.

"Тільки в окремих ситуаціях, коли проводяться масові заходи, там можливий варіант двійника, тому що він боїться. Він дуже боїться загинути. Один з маркерів – під час ковіду він саджав всіх президентів за 15-метровим столом. Так само він боїться загинути від ядерної бомби, терористів і змовників. Він зараз обставив себе п'ятьма спецслужбами, які контролюють еліти і самі один одного. Тому він реально виходить на зустрічі", – заявив експерт.

Двійники Путіна: список

Користувачі соцмереж часто збирають двійників Путіна в одну "таблицю". Зокрема, подібний список склав російський журналіст Олег Кашин. Туди потрапили такі представники "колективного Путіна": "говорун", "удмурт", "дипломат", "бенкетний", "оригінал" та інші.

Вас також можуть зацікавити новини: