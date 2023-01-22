Там завірили, що продовжуватимуть переговори з союзниками по НАТО, щоб сприяти наданню Україні найкращого військового обладнання.

Влада Великобритані підтримує міжнародну угоду, яка забезпечила б надання Україні танків німецького виробництва.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, пише Sky News. "Хотів би бачити українців озброєними такими машинами, як Leopard 2 та артилерійськими системами, які надали ми й інші країни", - зазначив Клеверлі.

"Я продовжуватиму переговори з союзниками і друзями по НАТО, щоб сприяти наданню Україні найкращого військового обладнання, яке допоможе їй захиститися від жорстокого вторгнення", - сказав британський міністр.

Відео дня

Коментуючи дії Німеччини щодо допомоги Україні, Клеверлі сказав, що хотів би, щоб "кожен робив усе, що може, але кожна країна підтримувала Україну у спосіб, який є найбільш відповідним для них".

Німеччина відмовилась надати Україні танки Leopard 2

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники не дійшли згоди щодо надання Україні танків Leopard 2 на зустрічі на авіабазі Рамштайн 20 січня.

Вас також можуть зацікавити новини: