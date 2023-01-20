Учасники акції вимагали від канцлера Олафа Шольца надати Києву танки.

Українці, які живуть у Берліні, 20 січня вийшли на мітинг. Учасники акції вимагали від уряду канцлера Олафа Шольца передати Збройним силам України танки Leopard 2.

Згідно повідомлення проекту NOËL в Twitter, мітинг за участю українців та німців зібрався біля будівлі уряду в столиці Німеччини.

Відзначається, що багато учасників акції прийшли з українськими прапорами. Крім того, в натовпі помітили плакати з написом "Звільніть леопардів". Таким чином, люди вимагають від Шольца передати Україні необхідне озброєння, зокрема танки Leopard 2.

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"Кілька тисяч протестувальників зібралися під будівлею Бундестагу в Берліні проти затримки урядом Німеччини поставок Україні танків Leopard", - йдеться в повідомленні.

Засідання "Раймштайн-8" - що відомо

20 січня, під час засідання Контактної групи з питань оборони України західні союзники не змогли прийняти рішення про передачу ЗСУ танків Leopard 2. Прийняття рішень з цього питання гальмує канцлер Німеччини Олаф Шольц, адже саме він повинен дати дозвіл, так як Leopard - німецькі бойові машини.

При цьому глва Міноборони США Ллойд Остін закликав учасників "Рамштайн-8" не сповільнювати темпи підтримки України. За його словами, Москва проводить перегрупування, вербування і намагається переоснастити свої війська.

У свою чергу генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на засіданні "Рамштайн-8" оголосили про значний новий пакет" бойових можливостей " для України. У той же час Остін вказав на відсутність рішення з передачі Києву танків Leopard і американських танків M1 Abrams.

Крім того, президент Володимир Зеленський вперше звернувся до учасників "Рамштайн" і закликав їх не втрачати часу, а надати Україні літаки F-16 і далекобійні ракети.

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