У Вашингтоні наголосили, що намагання Берліна поставити США у безвихідне становище щодо постачання американських танків Abrams не спрацює.

США "розчаровані" нерішучістю Німеччини щодо надання Україні вкрай необхідних танків Leopard 2.

Про це заявив на брифінгу високопоставлений американський чиновник, повідомляє Sky News. Він зазначив, що США не знають, як буде вирішено питання з танками німецького виробництва.

Джерело видання повідомило, що Берлін "намагався поставити США в безвихідне становище щодо постачання американських танків Abrams, але це не спрацює".

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"США не нададуть Україні дорогі, складні в обслуговуванні танки, які, на думку чиновників адміністрації Байдена, не потрібні українцям для досягнення їхніх цілей, лише для того, щоб дати іншій країні прикриття для своїх власних внутрішніх рішень", - додали співрозмовники видання.

Чиновник на брифінгу сказав, що міністр оборони Ллойд Остін і генерал Марк Міллі не вірять, що Abrams "принесуть чисту користь українцям, враховуючи складність їхньої експлуатації та обслуговування". Остін і Міллі наголосили, що США "не ухиляються" від надання власних танків через побоювання нібито можливої ескалації.

Надання танків Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом висловив позицію, що Німеччина може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2. Проте Берлін хоче, щоб Вашингтон спершу передав Abrams.

Утім, новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що постачання Україні німецьких танків Leopard 2 не має бути прив'язаним до передачі Сполученими Штатами американських танків M1 Abrams.

Тим часом заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх пояснила, чому США не передають Україні танки M1 Abrams. За її словами, на сьогодні надання нашій країні цього озброєння "просто не має сенсу". Також вона прокоментувала заяву німецької сторони про те, що Німеччина не надаватиме Україні танків, поки цього не зроблять США.

Сьогодні, 20 січня, під час засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8") західні союзники не змогли одностайно ухвалити рішення про передачу Києву танків Leopard 2. Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зізнався, що не знає, чи дозволить його країна полякам передавати Leopard 2 Києву. Це рішення ухвалить канцлер ФРН Олаф Шольц.

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав учасників засідання "Рамштайн-8" не сповільнювати темпи підтримки України. Він заявив, що Росія здійснює перегрупування, вербування та намагається переоснащувати свої війська.

Водночас Остін після засідання заявив про відсутність рішення щодо надання Україні німецьких основних бойових танків Leopard і американських танків M1 Abrams. При цьому міністр оборони США зазначив, що наразі увага зосереджена на тому, аби забезпечити Україну такими можливостями, які їй необхідні для успіху прямо зараз.

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