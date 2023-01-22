Президент США запевнив, що ЗСУ отримають необхідне озброєння.

Україна отримає всю необхідну військову допомогу для перемоги над російськими окупантами.

Так президент США Джо Байден Байден відповів на питання про надання Україні танків Leopard 2 Німеччиною та іншими країнами, передає Голос Америки. "Україна отримає всю необхідну допомогу", - сказав Байден.

Нагадаємо, 20 січня за підсумками зустрічі на авіабазі Рамштайн було оголошено, що Німеччина не надасть Україні танки Leopard 2. Коментуючи це рішення, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Німеччині не будуть викручувати руки і підштовхувати чи вмовляти. США очікують, що влада Німеччини сама ухвалить рішення.

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Чому Німеччина відмовилась надати Україні Leopard 2

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники не змогли ухвалити рішення про передачу танків Leopard 2 Києву. Він запевняє, що його країна не блокує це рішення, тривають дискусії.

Пісторіус дав зрозуміти, що Німеччина перевіряє можливості своєї промисловості, перевіряє склади Бундесверу, щоб негайно відправити танки в Україну відразу після прийняття рішення.

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