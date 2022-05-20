Італійська сторона дійсно поділилася своїм баченням шляхів припинення війни Росії проти України.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про те, що Італія запропонувала політико-дипломатичне врегулювання українсько-російської війни.

Про це сказав для "Європейської правди" речник МЗС Олег Ніколенко.

"Італійська сторона дійсно поділилася своїм баченням шляхів припинення війни Росії проти України. Відповідні пропозиції нині вивчаються. Ми вітаємо будь-які міжнародні зусилля, які допоможуть відновити мир на українській землі та в Європі. Водночас будь-яке політичне рішення має базуватися на повазі суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - сказав Ніколенко.

Речник МЗС додав, що Україна високо цінує підтримку Італії в рамках ЄС та на двосторонньому рівні.

Уряд Італії напередодні передав до ООН план щодо досягнення миру в Україні. Документ містить пункти про припинення вогню, швидкий вступ України до ЄС, новий багатосторонній договір про мир й безпеку в Європі тощо.

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