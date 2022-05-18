Диктаторський режим Путіна досі не усвідомлює наслідків цієї жорстокої війни, впевнений радник голови ОП.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговорний процес з Росією зупинився, оскільки вона ще не до кінця зрозуміла наслідків війни. На сьогодні перемовини неможливі.

Про це Подоляк заявив в інтерв’ю Радіо НВ.

"Безумовно, що переговори сьогодні призупинені. Для нас важлива позиція президента України. Коли він скаже, що треба починати переговори, на якісь позиції виходити, ми будемо це робити. Але сьогодні це неможливо. Росія все ще не розуміє наслідки війни. Вона має ілюзії, що вони можуть на сході України досягти певних військових успіхів – це не так. Вони ще мають ілюзію, що вони можуть відбитися від санкцій, які ще не почали працювати на повну, і Росія ще не потерпає від санкцій так, як має потерпати держава-агресор. Але це не так, і десь до середини літа вони будуть потерпати вже в повному обсязі. Росія ще не до кінця зрозуміла, що вона є країною-ізгоєм", - заявив Подоляк.

За його словами, російська влада все ще "живе у своїй пропаганді". Це значно впливає на переговорний процес.

Як повідомляв УНІАН, Подоляк раніше заявив, що низка європейських політиків пропонували Україні поступитись суверенітетом для "збереження обличчя" президенту РФ Володимиру Путіну. Він назвав ці пропозиції "дивними".

Вас також можуть зацікавити новини: