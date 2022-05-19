Подоляк сказав, що Росія "має зрозуміти, що перемоги в цій війні вона не матиме".

Переговори з Росією не закінчилися, вони припинені, оскільки будь-яка війна закінчується переговорами.

Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Переговори Зеленського з Путіним відбудуться за потреби в українського президента, додав він.

"Україна має право сьогодні вже модерувати переговорний процес. Тобто наші ЗСУ модерують вже війну, ведуть її як потрібно Україні. Так, не в тому обсязи ще, не в тих можливостях контратакувати, але веде саме ЗСУ... Переговорний процес, як один із інструментів війни, буде модеруватись виключно Україною і українським президентом, який буде давати нам дорожню карту, по якій ми зможемо йти", - заявив Подоляк.

При цьому Подоляк сказав, що Росія "має зрозуміти, що перемоги в цій війні вона не матиме".

"Вони мають зрозуміти, що внаслідок цієї війни втратять усі, тому мають припинити її", - сказав Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський вважають припинення бойових дій і виведення загарбницьких військ Російської Федерації з території України необхідним для мирного врегулювання на основі переговорів.

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