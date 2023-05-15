Країни Східної Європи наполягають на конкретних кроках на шляху до членства України в НАТО.

Країни Північноатлантичного альянсу досягли консенсусу щодо того, що Україна не отримає офіційного запрошення до вступу в НАТО на саміті у Вільнюсі, що пройде 11-12 липня. Проте серед країн-учасниць блоку є певні розбіжності в позиції щодо конкретних кроків інтеграції України в Альянс.

Як пише The Washington Post із посиланням на представників країн НАТО, що дали коментарі на умовах анонімності, у блоці активізувалися дискусії щодо України. Країни Східної Європи наполягають на конкретних кроках на шляху до членства України в НАТО, включаючи потенційне зобов'язання щодо термінів її вступу, навіть якщо Сполучені Штати і деякі країни Західної Європи виступають за кроки, що можуть містити бюрократичну модернізацію комісії Україна-НАТО чи рішення про подальше розширення технічної підтримки НАТО в оборонному секторі України.

"Вільнюський саміт не буде історичним без рішення про майбутнє України в альянсі", – заявила голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко.

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Вона зазначиал, що НАТО "має визначити шлях нашого членства та задати алгоритм руху України до вступу до НАТО, замість чергового повторення заяви про політикувідкритих дверей", оскільки цього недостатньо.

Як пише видання, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його "список побажань" для майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі включає "забезпечення відповідного шляху" для України до НАТО. Він наголосив, що зараз тривають обговорення "рівня політичної волі" щодо того, як швидко це зробити.

Водночас чиновники зі США кажуть, що адміністрація американського президента Байдена вважає за краще, щоб країни НАТО приділяли більше уваги наданню Україні постійної підтримки на полі бою. При цьому членство і потенційні гарантії безпеки для України є питаннями, які мають бути вирішені вже після остаточного врегулювання війни.

"На цьому етапі ми повинні зосередитись на практичній підтримці і на тому, як нам найкраще продовжити допомогу Україні в сфері безпеки, яку ми надаємо", – зазначив вископоставлений чиновник зі США журналістам місяць тому в Брюселі, додавши що "це зараз головне політичне завдання".

Вступ України до НАТО: підтримка з боку інших країн

11 травня Сенат Польщі схвалив резолюцію щодо вступу України до НАТО. У документі наголошується, що у війні з Росією Україна захищає Європу. Нашу країну назвали ключовою ланкою, що захищає континент від агресії зі Сходу.

Декількома днями раніше найбільша група Європарламенту підтримала ініціативу щодо вступу України до блоку. У документі зазначили, що цей крок є необхідним з огляду на безпеку Європи.

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