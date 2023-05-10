На саміті у Вільнюсі члени групи ЄПН очікують позитивного рішення від очільника НАТО Йенса Столтенберга.

Найбільша політична група Європейського парламенту підтримала ініціативу України щодо вступу до НАТО та проголосувала за відповідне рішення.

Йдеться про документ, який підписали члени Європейської народної партії (ЄПН) у вівторок, 9 травня. Його положення потрапили у розпорядження "Європейської правди".

В документі ЄПН наголошує, що членство України в НАТО є необхідним рішенням з огляду на безпеку Європи та ті дії, яких може вжити лідер РФ Володимир Путін у своїх амбіціях взяти під контроль ще більше територій Європи.

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Також там акцентують, що минулий "безпековий договір" (Будапештський меморандум) не спрацював та не запобіг російській агресії. Наразі перебування України в "сірій зоні" Європи може підштовхнути Росію до нових проявів агресії, вважають члени ЄПН.

"Запрошення для України стати членом НАТО стало б найпотужнішим сигналом для Путіна і найзапекліших імперських яструбів у Росії, щоб вони нарешті зрозуміли, що Україна більше не перебуває в межах їхньої досяжності", - вважають у Європейській народній партії.

Найбільша політична сила парламенту Європи закликає керівництво НАТО розглянути перспективи членства України у військовому Альянсі вже на прийдешньому саміті НАТО, який відбудеться на липневій зустрічі у Вільнюсі: "ЄНП очікує, що майбутні саміти у Вільнюсі та Вашингтоні прокладуть шлях до надання Україні запрошення до вступу в НАТО і що процес вступу розпочнеться після закінчення війни і буде завершений якнайшвидше", - наголошує група.

ЗСУ вже перевершили стандарти НАТО за міццю

Нагадаємо, що відповідному рішенню з боку ЄПН передував факт про те, що українська армія вже стоїть на крок попереду від НАТО в питанні військової сили та розуміння, як діяти на полі бою.

Це нещодавно визнав депутат Європейського парламенту від Литви Андрюс Кубілюс. Він прокоментував, що за рік війни ЗСУ показали надзвичайний прогрес, тому вже не можна оперувати причиною про те, що українська армія не дотягує до стандартів НАТО у питанні вступу до Альянсу.

Зазначимо, що саміт НАТО має відбутися 11-12 липня у Литві (Вільнюс). Серед питань порядку денного буде вступ України до НАТО.

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