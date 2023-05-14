В даний час західні партнери зосереджені на наданні допомоги Києву, а перспектива вступу України в НАТО пов'язана з рішенням у Бухаресті.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц відповідаючи на питання про майбутнє України в Альянсі, передає радіо Свобода.
"Наше завдання полягає в тому, щоб допомагати Україні захищатися. Наш меседж щодо України досить чіткий, як і щодо російського агресора. Україну ми будемо підтримувати, скільки це буде потрібно", - зауважив він.
Шольц висловив сподівання, що війна в Україні швидко закінчиться за допомогою наданої сучасної зброї, оскільки вона підвищує можливість української сторони захистити себе.
При цьому він зауважив, що і Німеччина і її партнери також готуються до того, що підтримка України буде довготривалою. "На цьому ми концентруємося. Україна має захищатися – також йдеться про практичні питання і питання пов’язані з рішеннями в Бухаресті", - пояснив Шольц.
Нагадаємо, навесні 2008 року на саміті в Бухаресті НАТО пообіцяло, що Україна у майбутньому стане членом Альянсу.
Вступ України в НАТО
Президент України Володимир Зеленський у вересні 2022 року повідомив, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Альянс привітав цей крок, але там зауважили, що шлях України до НАТО не буде коротким.