Він зауважив, що в даний час західні партнери України зосереджені на допомозі Україні.

В даний час західні партнери зосереджені на наданні допомоги Києву, а перспектива вступу України в НАТО пов'язана з рішенням у Бухаресті.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц відповідаючи на питання про майбутнє України в Альянсі, передає радіо Свобода.

"Наше завдання полягає в тому, щоб допомагати Україні захищатися. Наш меседж щодо України досить чіткий, як і щодо російського агресора. Україну ми будемо підтримувати, скільки це буде потрібно", - зауважив він.

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Шольц висловив сподівання, що війна в Україні швидко закінчиться за допомогою наданої сучасної зброї, оскільки вона підвищує можливість української сторони захистити себе.

При цьому він зауважив, що і Німеччина і її партнери також готуються до того, що підтримка України буде довготривалою. "На цьому ми концентруємося. Україна має захищатися – також йдеться про практичні питання і питання пов’язані з рішеннями в Бухаресті", - пояснив Шольц.

Нагадаємо, навесні 2008 року на саміті в Бухаресті НАТО пообіцяло, що Україна у майбутньому стане членом Альянсу.

Вступ України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський у вересні 2022 року повідомив, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Альянс привітав цей крок, але там зауважили, що шлях України до НАТО не буде коротким.

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