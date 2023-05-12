В документі наголошується, що наразі у війні з РФ Україна також захищає від агресії Сходу Європу.

Польські сенатори одноголосно ухвалили резолюцію про членство України в НАТО.

Як повідомило Польське Радіо, відповідне рішення ухвалено під час голосування Сенату у четвер, 11 травня.

В документі наголошується, що, протистоячи Росії, Україна захищає Європу і є ключовою ланкою, що захищає континент від агресії зі Сходу.

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"Україна сьогодні має найсильнішу армію на континенті з надзвичайним бойовим досвідом. Українська армія швидко переозброюється технікою НАТО та використовує оперативне мистецтво та тактику, що розроблялася десятиліттями серед західних союзників. Захисникам потрібна реальна підтримка через тіснішу політичну та військову співпрацю з країнами НАТО", – мовиться у резолюції Сенату Польщі.

Також там наголошується, що під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна має отримати "набагато більше, ніж у попередніх заявах про політику відкритих дверей", має стати важливим етапом підготовки України до повноправного членства. Сенат Польщі вважає, що вступ України до НАТО має бути політичним рішенням - як у випадку Фінляндії та Швеції - результатом стратегічного аналізу викликів і загроз за межами східного кордону Альянсу.

Разом з тим, в документі сказано, що Росія представляє вторгнення в Україну як захист від НАТО.

"Тому, якщо Росія переможе Україну, вона не зупиниться на її західному кордоні. Альянс визначив цю загрозу під час минулорічного саміту НАТО в Мадриді. Польща, Литва, Латвія та Естонія правильно оцінили російську загрозу. Більшість європейських столиць лише зараз погоджуються з нами", - йдеться у резолюції.

Крім того, зазначається, що Фінляндію та Швецію "запросили приєднатися до НАТО за процедурою, яка ніколи раніше не використовувалася".

"І хоча Швеція все ще залишається поза структурами пакту, союзники вирішили, що захищатимуть її. Сенат Республіки Польща закликає країни-члени НАТО застосувати подібну надзвичайну процедуру до України", - мовиться у документі.

Шлях України до НАТО - головне

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

4 квітня 2023 року генсек НАТО назвав етапи, які сприятимуть набуттю членства України в Альянсі, зазначивши, що передумовою для будь-яких майбутніх переговорів про членство України в Альянсі є перемога у війні з Росією. Також Україна повинна реалізувати реформи. Йдеться про антикорупційні заходи, верховенство права і права меншин.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує від саміту лідерів НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, фіксації рішень про наближення до членства в Альянсі, а не повторення заяв про відкриті двері.

6 квітня сейм Литви схвалив резолюцію, у якій йдеться про необхідність запросити Україну стати членом НАТО під час саміту Альянсу у Вільнюсі.

10 квітня Верховна Рада звернулася до НАТО із закликом здійснити кроки з прийняття України до Альянсу як повноправного члена.

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