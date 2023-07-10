Такого рішення було досягнуто після "інтенсивних перемовин".

Союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення Плану дій щодо членства (ПДЧ) для вступу України до Альянсу.

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, такого рішення в НАТО досягли "після інтенсивних переговорів".

"Союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства", - зазначив він.

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Кулеба наголосив, що це рішення скорочує шлях України до НАТО.

"Це також найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом", - додав міністр.

Вступ України до НАТО

ПДЧ - це програма Альянсу, до якої приймають країни-кандидати на вступ. Однак, минулоріч Фінляндія та Швеція отримали запрошення до НАТО без ПДЧ. Відтак українські посадовці також наполягали на скасуванні ПДЧ для України.

Як відомо, у вересні 2022 року Україна подала заявку на прискорену процедуру членства в Альянсі.

11-12 липня у Вільнюсі (Литва) має відбутися саміт НАТО, на якому українська влада очікує отримати конкретне рішення щодо свого членства в Альянсі. Як пише Politico, у НАТО терміново узгоджують, що запропонують Україні у Вільнюсі.

Всеукраїнські опитування свідчать, що наразі 89% українців хочуть бачити Україну в складі НАТО. Це підтримує абсолютна більшість населення в усіх регіонах.

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