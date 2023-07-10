Україна подала заявку до НАТО у 2022 році / фото president.gov.ua

Союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення Плану дій щодо членства (ПДЧ) для вступу України до Альянсу.

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, такого рішення в НАТО досягли "після інтенсивних переговорів".

"Союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства", - зазначив він. 

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Кулеба наголосив, що це рішення скорочує шлях України до НАТО. 

"Це також найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом", - додав міністр.

Вступ України до НАТО

ПДЧ - це програма Альянсу, до якої приймають країни-кандидати на вступ. Однак, минулоріч Фінляндія та Швеція отримали запрошення до НАТО без ПДЧ. Відтак українські посадовці також наполягали на скасуванні ПДЧ для України.

Як відомо, у вересні 2022 року Україна подала заявку на прискорену процедуру членства в Альянсі.

11-12 липня у Вільнюсі (Литва) має відбутися саміт НАТО, на якому українська влада очікує отримати конкретне рішення щодо свого членства в Альянсі. Як пише Politico, у НАТО терміново узгоджують, що запропонують Україні у Вільнюсі.

Всеукраїнські опитування свідчать, що наразі 89% українців хочуть бачити Україну в складі НАТО. Це підтримує абсолютна більшість населення в усіх регіонах.

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