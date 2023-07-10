Союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення Плану дій щодо членства (ПДЧ) для вступу України до Альянсу.
Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, такого рішення в НАТО досягли "після інтенсивних переговорів".
"Союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства", - зазначив він.
Кулеба наголосив, що це рішення скорочує шлях України до НАТО.
"Це також найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом", - додав міністр.
Вступ України до НАТО
ПДЧ - це програма Альянсу, до якої приймають країни-кандидати на вступ. Однак, минулоріч Фінляндія та Швеція отримали запрошення до НАТО без ПДЧ. Відтак українські посадовці також наполягали на скасуванні ПДЧ для України.
Як відомо, у вересні 2022 року Україна подала заявку на прискорену процедуру членства в Альянсі.
11-12 липня у Вільнюсі (Литва) має відбутися саміт НАТО, на якому українська влада очікує отримати конкретне рішення щодо свого членства в Альянсі. Як пише Politico, у НАТО терміново узгоджують, що запропонують Україні у Вільнюсі.
Всеукраїнські опитування свідчать, що наразі 89% українців хочуть бачити Україну в складі НАТО. Це підтримує абсолютна більшість населення в усіх регіонах.