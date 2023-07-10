Вони також тиснуть на інші країни, щоб ті приєдналися до цієї позиції.

США та Німеччина блокують офіційний запит України на членство в НАТО.

Це підтвердив Bild високопоставлений інформатор, коментуючи відповідні заяви у ЗМІ. Як відомо, країна, яка хоче приєднатися до Альянсу, повинна офіційно запитати НАТО перед початком процесу. Саме це планував зробити президент Володимир Зеленський на саміті у Вільнюсі.

Хоча до вступу в Альянс пройшли б роки через війну з РФ та тривалість процесу, подібні кроки засвідчили б, що Україна безповоротно стала б на шлях до НАТО. Однак деякі члени блоку хочуть запобігти відповідному офіційному запиту. Так, США та Німеччина тиснуть на інших членів НАТО, щоб ті приєдналися до цієї позиції.

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Один з дипломатів розчаровано розповів виданню, що Берлін і Вашингтон хочуть "остаточну декларацію, яка навряд чи виходить за межі тієї, що була зроблена в Бухаресті в 2008 році".

"НАТО вітає євроатлантичні прагнення України та Грузії щодо членства в НАТО. Ми сьогодні домовилися, що ці країни стануть членами НАТО", - говорилося тоді у підсумковому документі саміту.

Однак у противагу цьому, існує й широкий альянс щодо вступу України до НАТО. За приєднання України до НАТО, хоча й у довгостроковій перспективі, виступають не лише країни Балтії та Польща, а й Болгарія, Румунія, Швеція, Туреччина та Франція.

Зазначається, що для формулювання запиту на вихідних мала бути термінова кризова дипломатія. Представники різних позицій домовилися про таємні телефонні переговори і навіть вислали дипломатів, щоб до ранку вівторка досягти спільної позиції військового альянсу.

"У гіршому випадку глави урядів повинні зробити це самі у вівторок", — сказав дипломат.

За його словами, наразі "ведуться гарячі переговори, щоб цього не допустити", але вже відомо, що "з порожніми руками Україна не піде".

В урядових колах Берліна виданню відповідали, що переговори про спільну позицію НАТО продовжаться, але канцелярія поки не хоче офіційно коментувати це.

Україна очікує рішення на саміті у Вільнюсі щодо членства в НАТО

Як раніше повідомляв УНІАН, наразі вже 23 країни-члени НАТО підписали декларації про підтримку вступу України до Альянсу. Останньою до списку приєдналась Португалія.

Запит на прискорену процедуру членства в НАТО президент Володимир Зеленський подав у вересні 2022 року. Він та інші українські посадовці неодноразово наголошували, що очікують від майбутнього саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у литовського Вільнюсі. Так Україна потребує конкретних рішень щодо членства в Альянсі.

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер переконаний, що це не Україна не готова до членства у Північноатлантичному Альянсі, а Альянс не готовий прийняти її.

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