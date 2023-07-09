Очікується, що зрештою Київ не отримає твердої обіцянки щодо членства в НАТО, на яку розраховує.

Напередодні саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня в Литві, західні союзники Києва терміново узгоджують проект декларації про гарантії безпеки, які будуть запропоновані Україні, пише Politico з посиланням на джерела.

Упродовж останніх тижнів члени Альянсу працювали над визначенням того, які тимчасові зобов’язання щодо безпеки вони можуть надати України до її приєднання до НАТО, яке деякі члени вважають можливим тільки після завершення війни. Просто зараз невелика група західних союзників бере участь у "попередніх" і "несамовитих" переговорах з цього приводу.

Високопоставлений дипломат НАТО підтвердив журналістам під час окремого брифінгу, що "в останню хвилину ведуться запеклі переговори про те, який це (гарантії безпеки – УНІАН) матиме вигляд". Ці зусилля є частиною ширших переговорів всередині НАТО та між декількома групами країн-членів щодо того, як західні союзники мають продемонструвати довгострокову підтримку Україні. Зі сторони США довести угоду до фінішної прямої доручено представнику Пентагону Коліну Калу.

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Очікується, що зрештою Київ не отримає твердої обіцянки щодо членства в НАТО, на яку розраховує. Натомість буде надано обіцянку продовжити надавати значну частину допомоги, яку Україна вже отримує від союзників (зброя, обладнання, навчання, фінансування та розвідувальні дані).

"Це фактично гарантія для України, що ми ще дуже довго будемо оснащувати їхні збройні сили, фінансувати їх, консультувати, навчати, щоб вони мали силу стримування. проти будь-якої майбутньої агресії", – каже високопоставлений дипломат НАТО.

Водночас, за словами дипломатів, деталі цієї підтримки не міститимуться в декларації. Передбачається, що кожна зацікавлена ​​країна буде самостійно визначати з Україною на двосторонній основі, якими будуть зобов’язання, і це може бути що завгодно, від протиповітряної оборони до танків.

Вступ України до НАТО - останні новини

Наступного тижня відбудеться довгоочікуваний саміт НАТО за участі лідерів 40 країн. Участь президента України Володимира Зеленського досі під питанням – вона залежить від змісту фінальних документів, які пропонуватимуть партнери.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Київ прагне отримати конкретну інформацію про терміни приєднання України до Альянсу, та акцентував, що у протилежному випадку участь в саміті буде безглуздою. В Офісі глави держави наголошували, що це може бути запрошення приєднатися з "відкритою датою".

Вступ України до Альянсу публічно підтримали 23 з 31 членів НАТО. Водночас низка країн наполягає на тому, що до цього питання необхідно повернутися після завершення війни в Україні. Таку позицію напередодні саміту озвучив, зокрема, президент США Джо Байден. За відтермінування обговорень цього виступає також Німеччина.

Віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина заявила, що якщо на саміті НАТО у Вільнюсі Україна не отримає запрошення приєднатися до Альянсу, Києву однозначно доведеться переглянути стратегію – акценти буде зміщено на гарантії безпеки від партнерів.

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