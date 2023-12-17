За словами міністра оборони країни Пісторіуса, військовозобов'язаними мають вважатися всі юнаки та дівчата.

В Німеччині можуть відновити обов'язковий призов до Збройних сил. Про це в інтерв'ю виданню Welt повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус.

Як відомо, обов'язкову військову службу було скасовано у Німеччині у 2011 році. Це призводить до гострої нестачі кадрів для Бундесверу.

За словами Пісторіуса, у країні необхідно запровадити систему призову на зразок Швеції. Там з 2017 року військовозобов'язаними вважаються всі юнаки та дівчата. Вони проходять обстеження військової комісії на готовність до служби, але призивають лише невелику частину з них.

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В Німеччині зараз служба в армії є повністю добровільною. Крім того, згідно закону від 1949 року, жінки завжди були звільнені від військового обов'язку.

"Шведська модель передбачала б зміну цих правил. Німецькі військові експерти вітають цю ініціативу, вважаючи, що це дозволить залучити більше людей до Бундесверу та подолати кадрову кризу. Однак у ліберальній партії СвДП, яка є частиною правлячої коаліції, вже назвали це "великим порушенням громадянських свобод", - пише видання.

Останні новини Німеччини

Німеччина оголосила новий пакет допомоги для України, який включає ЗРК Patriot. Також у пакет увійшли дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, три безпілотні машини для розмінування, вісім тягачів Zetros та чотири причепи до тягачів 8x8 HX81.

Раніше стало відомо, що Німеччина подвоює військову допомогу Україні. Глава Міноборони країни Борис Пісторіус звернувся до Мінфіну країни з проханням виділити додаткові 5 млрд євро.

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