В Берліні стверджують, що нарощують обсяги військового виробництва.

Протягом наступного року Німеччина планує передати Україні близько 200 тисяч снарядів. Про це повідомив генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Бройєр в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

"Німеччина наступного року зможе поставити майже 200 000 артилерійських снарядів. Я думаю, це значна частина від запланованого мільйона", – заявив він.

Бройєр наголосив, що зараз німецька оборонна промисловість збільшує виробничі потужності.

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Мільйон снарядів від ЄС для України

Як писав УНІАН, на початку цього року країни ЄС домовилися, що до березня наступного року спільними зусиллями передадуть Україні один мільйон артилерійських боєприпасів. Однак вже восени стало зрозуміло, що Європа сильно відстає від цих планів. Станом на листопад було поставлено лише близько 30% від запланованого.

За словами верховного представника ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозепа Бореля, щоб досягти узгоджених показників, оборонні фірми мали б більше зосередитися на передачі боєприпасів в Україну та менше - на експорті в інші країни. Дипломат сумнівається, що оборонні виробничі потужності ЄС досягли верхньої межі.

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