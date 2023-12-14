З боєприпасів ФРН передала 7390 снарядів до артилерії калібру 155-мм та 47 000 снарядів калібру 40-мм до гранатометів.

Німеччина передала Україні другу систему протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН. Також країна надала ракети до ЗРК Patriot.

Окрім цього, у пакет увійшли дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, три безпілотні машини для розмінування, вісім тягачів Zetros та чотири причепи до тягачів 8x8 HX81.

З боєприпасів ФРН передала 7390 снарядів до артилерії калібру 155-мм та 47 000 снарядів калібру 40-мм до гранатометів.

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Військова допомога від Німеччини - деталі

Раніше Берлін передав Україні нову військову допомогу - боєприпаси, дрони, гранатомети і вантажівки. При цьому в листопаді Міністерство фінансів Німеччини прийняло рішення подвоїти військову допомогу Україні на 2024 рік - до 8 мільярдів євро.

Варто відзначити, що Німеччина вже віддала Україні п'ять реактивних систем залпового вогню MARS II, 18 бойових танків Leopard 2A6, 80 бойових машин піхоти MARDER, 14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, 3 системи протиповітряної оборони IRIS-t SLM і 2 пускові установки IRIS-t SLS, систему протиповітряної оборони Patriot і дві пускові установки Patriot, а також інші види озброєння і техніки.

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що в України покращилася здатність захищатися від повітряних атак РФ за допомогою дронів і ракет. Він заявив, що Берлін передасть Києву бронетехніку, боєприпаси, зимовий захисний одяг, електрогенератори для подолання дефіциту електроенергії.

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