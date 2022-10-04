Робота над санкціями триває і, за запевненнями європейської сторони, має бути завершена до початку неформального саміту ЄС, який заплановано на 7 жовтня.

В Офісі президента України розповіли, що передбачатиме 8-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ.

Про це на брифінгу заявив заступник керівника ОП Ігор Жовква.

"На сьогодні триває робота серед держав-членів ЄС щодо узгодження 8-го пакету санкцій. Туди увійде низка таких важливих для України позицій, як індивідуальні санкції проти тих осіб, які організовували незаконні референдуми на частині окупованих територій України. Безумовно, кожен з них отримає свою порцію персональних санкцій", - зазначив він.

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За словами Жовкви, досі тривають перемовини щодо обмеження цін на нафту і дуже важливо, що ця санкція увійде до 8-го пакету.

"А також йдуть переговори щодо розширення заборони на імпорт з Росії низки товарів. Ці обмеження складатимуть суму до 7 млрд євро. І дуже важливо, що буде також санкція на заборону обіймати посади у наглядових радах російських державних компаній для громадян країн ЄС", - сказав заступник голови ОП.

Він також наголосив на тому, що Україна хоче бачити у цьому пакеті санкцій подальше відключення російських банків від системи SWIFT, зокрема, "Газпромбанку", заборону входження до російських портів європейських суден і заборону на в'їзд для російських громадян.

"Тобто скасування можливості в'їзду більшості, якщо не всім категоріям громадян Росії до ЄС", - уточнив він.

Жовква додав, що робота над санкціями триває і, за запевненнями європейської сторони, має бути завершена до початку неформального саміту ЄС, який заплановано на 7 жовтня.

Санкції проти РФ

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усі країни-члени ЄС запровадити конкретні заходи, що вдарять по економіці Росії у відповідь на проведення незаконних "референдумів" на окупованих українських територіях.

Глава МЗС України наголосив, що персональні обмеження і "косметичні" заходи будуть недостатньою відповіддю міжнародної спільноти на такі псевдореферендуми.

Як відомо, 23-27 вересня російські загарбники провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій – про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській – про приєднання до Росії.

30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

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