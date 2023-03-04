У РФ наростають панічні настрої.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що наростаюча кількість конфліктів і вибухів в Росії свідчить про втрату контролю всередині країни.

"Все це говорить про те, що, по-перше, відбувається десакралізація образу Путіна. Тобто, він для Росії вже не цар, який гарантує їм нескінченну велич. Друге, наявність множинних конфліктів в найближчому оточенні - всі, звичайно, знають про конфлікт Пригожина з класичним генералітетом", - зазначив він

За словами Подоляка, Путін перестав бути для російських еліт гарантом їх недоторканності на Заході. На його думку, вони потраплять під репресивні системи переділу майна всередині країни. Водночас, потрапити на Захід до своїх активів олігархи також не можуть.

"Це, звичайно ж, не додає стабільності системі. Третя складова - ось ці всі інциденти, в тому числі і з падаючими безпілотниками, говорять про те, що ніякого захисту повітряного простору в РФ немає", - сказав радник глави ОП.

Він упевнений, що в Росії починають домінувати панічні настрої через втрати на фронті. Росіяни розуміють, що не можуть захистити своїх близьких від смерті. Також через санкції починають обвалюватися різноманітні об'єкти всередині країни, так як РФ не вистачає комплектуючих для своєчасних ремонтних робіт. Це, в свою чергу, також погіршує настрої громадян.

"Це не означає, що вже завтра вулиці будуть залиті кров'ю, але те, що Росія в найближчі місяці підійде до внутрішнього кривавого конфлікту - це безсумнівно", - наголосив Подоляк.

Він допускає, що в РФ можуть ввести воєнний стан. Це прискорить наростання внутрішнього конфлікту і "громадянської війни".

"Безумовно це буде ще більше загвинчування гайок, обмеження прав. Це спровокує конфлікти прямо тут і зараз. Зараз люди перебувають в пригніченому стані, але певні права у них ще залишилися... Будуть спроби затримувати людей, вони почнуть чинити опір і це буде переростати у велику кількість бунтів", - прогнозує Подоляк.

Падіння режиму Путіна - що кажуть експерти

Колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов вважає, що політичний вплив Путіна суттєво зменшився. На його думку, існує варіант, що президент РФ складе повноваження вже за півроку.

Російський опозиціонер Геннадій Гудков стверджує, що владу в РФ взяли генерали. У той же час Путін слабшає і шукає опору в ФСБ.

Однак політтехнолог Шейтельман впевнений, що навіть втрата Криму не коштуватиме Путіну влади.

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