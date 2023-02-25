За його словами, звертатися до росіян немає сенсу.

Президент Володимир Зеленський розповів про те, як у Російській Федерації впаде режим Володимира Путіна.

У фільмі журналіста Дмитра Комарова про рік повномасштабного вторгнення він заявив, що у Росії точно буде момент, коли крихкість режиму Путіна відчуватиметься всередині країни.

"Тоді хижаки з'їдять хижака. Їм потрібна буде причина, вони згадають слова Зеленського, ще когось. Вони знайдуть причину вбити вбивцю", — сказав український лідер.

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На його думку, звертатися до населення Росії немає сенсу, оскільки росіяни аплодують після новин про смерті українців.

"На жаль, вони не чують, це стіна. А те, що після смерті наших людей вони аплодують, замість того, щоб плакати, це колосальна трагедія", — наголосив Зеленський.

Падіння режиму Путіна

Згідно з прогнозом екс-спічрайтера лідера росіян, політтехнолога Аббаса Галлямова, вже в поточному році може почати втілюватися в життя один зі сценаріїв, в результаті якого Путін втратить владу.

Колишній прем’єр-міністр Росії Михайло Касьянов також вважає, що політичний вплив Путіна суттєво зменшився. За його словами, російський лідер зможе утримувати президентське крісло максимум до березня 2024 року, коли в РФ відбудуться вибори. Проте є і інший варіант, коли Путін складе повноваження вже за півроку.

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