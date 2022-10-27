Крім того, США визначають досить небезпечними дії КНР.

США презентували оборонну стратегію, у якій Росію визначили "гострою загрозою".

Про це заявив голова Міноборони США Ллойд Остін презентуючи документ.

"Ми називаємо Росію гострою загрозою. Ми обрали слово "гостра" обережно…але російська агресія завдає негайних та різких загроз нашим інтересам та цінностям. А путінська безглузда війна проти України – найсильніша загроза світовому порядку з часів Другої світової – зробила це очевидним ще й для усього світу", - заявив голова Міноборони США Ллойд Остін.

За його словами, російський уряд, зневажає незалежність своїх сусідів, прагне застосувати силу, щоб нав’язати зміни кордонів і відновити імперську сферу впливу.

"Великий досвід територіальної агресії Росії включає ескалацію її жорстокої, неспровокованої війни проти України. Хоча політичні та військові дії її лідерів, спрямовані на розкол НАТО, мали драматичний результат, мета залишається. Росія представляє серйозні, постійні ризики в ключових сферах. До них належать ядерні загрози для батьківщини та союзників і партнерів США; загрози крилатих ракет великої дальності; кібернетичні та інформаційні операції; контркосмічні загрози; хімічна та біологічна зброя; підводна війна; і широкі кампанії в сірій зоні, спрямовані, зокрема, проти демократій. Росія включила ці можливості та методи в загальну стратегію, яка, як і КНР, спрямована на використання переваг у географії та часі, підкріплених поєднанням загроз для батьківщини США, наших союзників і партнерів", — заявив Остін.

Крім того, очільник Пентагону окремо наголосив назвав викликом стримування КНР.

"Як зазначено у стратегії — КНР є єдиною країною-суперником на Землі як з бажанням переробити світопорядок, але й зі зростаючими силами зробити це", — додав Остін.

Пріоритетами нової стратегії оборони США визначено:

захист батьківщини, враховуючи зростаючу загрозу з боку КНР;

стримування стратегічних нападів на Сполучені Штати;

стримування агресії, водночас готовність взяти верх у конфлікті, коли це необхідно – віддаючи пріоритет виклику КНР в Індо-Тихоокеанському регіоні, а потім виклику Росії у Європі;

створення стійких Об’єднаних сил і оборонної екосистеми.

Переговори США та РФ щодо України

Як повідомляв УНІАН, вперше після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну глава Пентагону Остін переговорив з Шойгу 13 травня.

Тоді він закликав негайно припинити вогонь і підкреслив важливість збереження ліній зв'язку.

У Міноборони РФ тоді говорили, що глави міністерств "обговорили актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні".

Друга розмова відбулася 21 жовтня. Обидві сторони не розголошували деталей. Після цього Остін подзвонив своєму українському колезі Олексію Резнікову і запевнив його, що США продовжать допомагати Україні.

23 жовтня Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін втретє провів телефонну розмову з главою Міноборони Росії Сергієм Шойгу. У Міністерстві оборони РФ повідомили тільки, що глави оборонних відомств обговорили "ситуацію в Україні".

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