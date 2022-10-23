Дзвінок запросив глава Міноборони РФ.

23 жовтня Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін провів телефонну розмову з главою Міноборони Росії Сергієм Шойгу.

Про це повідомляється на сайті Пентагону.

Відзначається, що повторний дзвінок Остіна запросив Шойгу.

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"Держсекретар Остін відкинув будь-який привід для російської ескалації і підтвердив цінність продовження спілкування в умовах незаконної і невиправданої війни Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони РФ повідомили тільки, що глави оборонних відомств обговорили "ситуацію в Україні".

Як відомо, це друга за три дні телефонна розмова між ними.

Переговори Остіна і Шойгу

Як повідомляв УНІАН, вперше після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну глава Пентагону Остін переговорив з Шойгу 13 травня.

Тоді він закликав негайно припинити вогонь і підкреслив важливість збереження ліній зв'язку.

У Міноборони РФ тоді говорили, що глави міністерств "обговорили актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні".

Друга розмова відбулася 21 жовтня. Обидві сторони не розголошували деталей. Після цього Остін подзвонив своєму українському колезі Олексію Резнікову і запевнив його, що США продовжать допомагати Україні.

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