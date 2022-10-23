23 жовтня Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін провів телефонну розмову з главою Міноборони Росії Сергієм Шойгу.
Про це повідомляється на сайті Пентагону.
Відзначається, що повторний дзвінок Остіна запросив Шойгу.
"Держсекретар Остін відкинув будь-який привід для російської ескалації і підтвердив цінність продовження спілкування в умовах незаконної і невиправданої війни Росії проти України", - йдеться в повідомленні.
У Міністерстві оборони РФ повідомили тільки, що глави оборонних відомств обговорили "ситуацію в Україні".
Як відомо, це друга за три дні телефонна розмова між ними.
Переговори Остіна і Шойгу
Як повідомляв УНІАН, вперше після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну глава Пентагону Остін переговорив з Шойгу 13 травня.
Тоді він закликав негайно припинити вогонь і підкреслив важливість збереження ліній зв'язку.
У Міноборони РФ тоді говорили, що глави міністерств "обговорили актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні".
Друга розмова відбулася 21 жовтня. Обидві сторони не розголошували деталей. Після цього Остін подзвонив своєму українському колезі Олексію Резнікову і запевнив його, що США продовжать допомагати Україні.