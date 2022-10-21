Остін поговорив з міністром оборони РФ вперше з травня

Очільник Пентагону Ллойд Остін вперше з травня провів телефонну розмову з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, а після переговорів зателефонував своєму українському колезі Олексію Резнікову.

Про це повідомили у Пентагоні.

"21 жовтня міністр оборони Ллойд Дж. Остін III провів телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Остін підкреслив важливість підтримки ліній зв'язку в умовах війни проти України, що триває", – заявили в Пентагоні.

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В РФ також були небагатослівні, коментуючи переговори Остіна та Шойгу, але згадали про небажання Путіна спілкуватися з Байденом.

"Шойгу провів переговори з міністром оборони США, повідомили у МО РФ. Вони обговорили ситуацію в Україні та міжнародну безпеку. Володимир Путін не планує розмови з Джо Байденом після того, як пройшли переговори міністра оборони РФ Сергія Шойгу з міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомив Пєсков", – пише прокремлівський ТАСС.

Після розмови з Шойгу Остін зателефонував Резнікову, йдеться у заяві Пентагону. Під час розмови Остін "підтвердив непохитну відданість США підтримці спроможності України протистояти російській агресії" та запевнив у продовженні військової допомоги українській армії.

"Остін підкреслив незмінну підтримку міжнародної спільноти у посиленні міцної сили України та збереженні здатності України захищати себе в майбутньому, про що свідчать зобов'язання щодо надання допомоги у сфері безпеки, взяті на себе союзниками та партнерами на останньому засіданні Контактної групи з оборони України 12 жовтня. Два лідери пообіцяли залишатися у тісному контакті", – заявили у Пентагоні.

Війна в Україні: головні новини

Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні й північному сході України. Наразі під окупацією Росії перебуває всього 32 населені пункти на Харківщині.

Непросте становище ворога й на півдні. На Херсонському напрямку ЗСУ тримають під вогневим контролем усі контрольні логістичні шляхи окупантів. У ніч на 21 жовтня прогриміли нові вибухи на Антонівському мосту; окупанти продовжують свою "евакуацію" на лівий берег Дніпра.

Через військові поразки Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, опинилось понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.

З 10 жовтня Росія почала здійснювати масовані ракетні удари за допомогою іранських БПЛА на об'єкти критичної інфраструктури українських міст.

Щоби досягти яких-небудь локальних "перемог", російські війська продовжують безглузді штурми Бахмута і Соледара Донецької області.

На думку окремих експертів, у вересні 2022 року наступила нова фаза російсько-української війни. Наразі противник намагається закріпитися на Запорізькому напрямку.

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